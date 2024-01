Un abbraccio che si scioglie in un grido di gioia: "Letty! Finalmente!". Il dolore e l'angoscia di una famiglia, supportata da un'ondata travolgente di amore e solidarietà, in un attimo si sono trasformati in euforia. E' bastata una semplice telefonata da un ambulatorio veterinario di Bientina nella mattinata di venerdì 26 gennaio: "Ho qui con me Letty. La descrizione corrisponde alla cagnolina presente nell'ambulatorio, così come il numero del microchip". Il 'rapimento' dai tratti violenti dell'animale, presso l'abitazione di Perignano, era avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso.

Nico Pittà Ticciati, la moglie e i due figli, non se lo sono fatto ripetere due volte: "Siamo saliti in macchina e ci siamo precipitati a Bientina. L'emozione di rivedere Letty dopo due giorni terribili è stata travolgente". La cagnolina è stata portata dal veterinario da un uomo. "Una volta smaltita la prima botta di felicità - spiega il proprietario di Letty - abbiamo contattato i Carabinieri di Casciana Terme, che avevano preso in carico la denuncia. I militari proseguiranno le indagini per chiarire l'intero accaduto e, se possibile, risalire agli autori".

I ringraziamenti della famiglia Pittà Ticciati, oltre ai Carabinieri, vanno a tutte le persone "che con grande trasporto hanno condiviso il nostro appello sui social. E' anche grazie al loro interesse se oggi Letty dorme di nuovo con il mio figlio più grande". Una menzione particolare va "all'ispettore privato Marco Zeni, che fin dalle prime battute si è prodigato con ogni mezzo nella ricerca di Letty. E per Sara Storti, che ha condiviso l'avviso in tutti i gruppi e in tutte le pagine social di Pisa, provincia e nazionali". La storia ha così avuto un lieto fine, finalmente.