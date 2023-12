Era a caccia ma quella che ha trovato non è certo una preda consueta. Un cacciatore, nel primo pomeriggio di ieri 21 dicembre, ha chiamato la Polizia. Si trovava nei pressi del lago artificiale sportivo sulla via Aurelia a Pisa. Casualemnte, si era appena imbatutto in una cassaforte.

Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura, una volta sul posto, ha verificato il materiale: si trattava di una cassaforte aperta, con all'interno fucili, munizioni e monili di valore. Nel dettaglio, all'interno c'erano: 3 fucili, una canna da fucile, circa 150 munizioni cal. 12 per uso da caccia, 3 orologi in argento ed altri piccoli oggetti preziosi.

Il pensiero è stato subito quello che si trattasse della refurtiva di un furto. Gli accertamenti successivi hanno permesso di capire che la cassaforte è stata rubata nei giorni scorsi a Carrara. Probabilmente i ladri l'avevano nascosta in attesa di recuperare con calma tutto il contenuto, ma sono stati disturbati dal provvidenziale passaggio del cacciatore e dal tempestivo intervento della Polizia.

Dopo aver avvertito il magistrato di turno, nel pomeriggio il maltolto è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Indagini in corso per individuare i responsabili della vicenda.