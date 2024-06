Esce di casa e si perde nel bosco: rintracciato e condotto in ospedale

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno rintracciato un anziano che si era precedentemente allontanato da casa e di cui non si

avevano più notizie.

I familiari del disperso infatti, preoccupati poiché non lo vedevano rientrare a casa a fine giornata, hanno richiesto aiuto ai soccorsi tramite 112NUE al fine di rintracciare il congiunto, il quale era uscito dalla propria abitazione nel tardo pomeriggio per fare una passeggiata in una zona boschiva.

I militari, giunti sul posto da dove veniva rilevato il segnale del cellulare del disperso, hanno subito attivato le ricerche, con l’ausilio dei Vigili del fuoco di Pisa, riuscendo a rintracciarlo dopo poco tempo.

L'uomo è apparso in comprensibile difficoltà, per cui è stato chiesto l’intervento dei sanitari del 118 che l'hanno trasportato presso il pronto soccorso per le cure del caso e dove si trova ancora ricoverato in osservazione.