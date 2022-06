Ritrovato l'elicottero scomparso sull'Appennino tosco-emiliano: non ci sono superstiti

Svolta nella tarda mattinata di sabato 11 giugno nelle ricerche dell'elicottero disperso sull'Appennino tosco-emiliano. I rottami del velivolo disperso dal 9 giugno, come riporta Modenatoday, sono stati rinvenuti sulle pendici del Monte Cusna, nel reggiano. L'avvistamento è avvenuto grazie al sorvolo di un elicottero del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare. Sul velivolo di soccorso erano presenti uomini del Soccorso Alpino e Speleologico e uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che si sono calati con un verricello.

L’individuazione è stata possibile a seguito del rinvenimento di alcuni alberi bruciati e di alcuni resti metallici e alla segnalazione di un escursionista. Sul posto già EliPavullo, mentre stanno raggiungendo via terra la zona diverse squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio regionale Emilia-Romagna e del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza). "Dopo brevi ricerche - riferisce la Prefettura di Modena - i soccorritori hanno ritrovato, privi di vita, i sette passeggeri dell’elicottero, di cui quattro di nazionalità turca e due di nazionalità libanese, in viaggio d’affari in Italia, oltre al pilota italiano del velivolo. Le notizie circa le operazioni di soccorso sono state condivise in tempo reale con le delegazioni diplomatiche dei due Paesi stranieri, guidate dai rispettivi Ambasciatori".

L'elicottero da tre giorni faceva la spola tra Lucca e il trevigiano per portare alcuni buyer in azienda nell'ambito di un eventi promozionale della Roto-Cart Spa. Un evento internazionale dedicato all'eccellenza tecnologica del settore cartario. Portava gruppi di potenziali acquirenti stranieri in Veneto a vedere alcuni macchinari. Il veivolo era privato ed era diretto a Castelminio di Resana, nel Trevigiano.