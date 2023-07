Scoperta sull'argine eroina per un valore di mille euro: indaga la Polizia

Nel pomeriggio di giovedì 6 luglio una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha effettuato un controllo nella zona di via Fiorentina, in particolare la stradina che costeggia l'argine dell’Arno. L'operazione ha consentito ai poliziotti di trovare, ben nascosto sotto un sasso, un involucro in cellophane contenente della sostanza stupefacente risultata essere, all'esito dell'esame della Polizia scientifica, eroina per un peso di 12 grammi.

Al dettaglio la droga avrebbe fruttato circa 1.000 euro. I poliziotti, dopo aver sequestrato lo stupefacente ed inviato gli atti in Procura, hanno avvisato i colleghi della Narcotici per investigare ed individuare i pusher responsabili dell'occultamento di stupefacente, secondo la Questura con ogni probabilità gravitanti nel quartiere della Stazione centrale.