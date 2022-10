Denuncia il furto dell'IPhone: ritrovato dal Nosu con il controllo satellitare

Nella serata di sabato 8 ottobre la titolare di un pubblico esercizio di via Tavoleria ha contattato gli agenti del Nosu chiedendo di intervenire nella ricerca del proprio telefono cellulare I-Phone, che le era stato rubato dalla borsetta nella nottata mentre si trovava in piazza dei Cavalieri. Dopo aver presentato la denuncia, la signora si era accorta che il telefono risultava ancora attivo con il controllo satellitare. Quindi ha chiesto aiuto agli agenti coordinati dal commissario Paolo Migliorini.

Nel giro di un’ora e mezzo il cerchio si è chiuso. Dapprima gli agenti hanno rinvenuto la scheda sim abbandonata all’interno dell’ex Bar Salvini in via delle Piagge. Poi gli operatori, seguendo la traccia elettronica, si sono portati in via Cattaneo dove i ladri, vistisi braccati, hanno fatto rinvenire il costoso apparecchio in un luogo segnalato da un confidente. Quindi, con grande soddisfazione, l’immediata riconsegna alla legittima proprietaria, felicemente sorpresa dalla velocità e dall’efficienza dell’intervento.