Passante trova un borsello con 1600 euro in contanti: la Polizia rintraccia la proprietaria

Ha trovato sul muretto del laghetto di piazza delle Gondole a Pisa un borsello contenente i documenti di una turista belga di 30 anni, i suoi effetti personali e ben 1600 euro in contanti e l'ha consegnato ad una operatrice che si occupa dell'ingresso alla passeggiata sulle Mura di Pisa. E' il bel gesto di un passante, rimasto anonimo. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 30 giugno.

L'addetta ha poi chiamato la Polizia consegnando agli agenti il borsello. La sala operativa della Questura, dopo alcune peripezie, è riuscita a rintracciare la turista belga, che si trovava in via Santa Maria con un’altra connazionale. La donna ha ringraziato i poliziotti del ritrovamento e della restituzione.