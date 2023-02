Controlli tra centro e periferia: ritrovati quattro mezzi rubati

Nella giornata di martedì 31 gennaio la polizia, nel corso del consueto pattugliamento del territorio, ha rinvenuto tre veicoli provento di furto: due scooter e una bicicletta, tutti restituiti ai legittimi proprietari. Il primo scooter, modello Honda SH 150, è stato ritrovato nel pomeriggio in via Italo Simon e, dopo gli accertamenti in banca dati, restituito al proprietario. Successivamente, in serata, in via Cavour è stata trovata una bici marca Atala, e anche questa è stata riconsegnata al proprietario. Infine, sempre in via Italo Simon, i poliziotti hanno rinvenuto un altro scooter modello Honda SH 150, risultato rubato a Livorno il 29 gennaio scorso: anche per quest'ultimo gli agenti hanno provveduto alla riconsegna al proprietario.

Nella notte tra martedì 31 gennaio e mercoledì 1° febbraio, invece, è arrivata la segnalazione di un furgone sospetto parcheggiato in via Emilia. La pattuglia della Squadra volanti ha rintracciato il mezzo, modello Iveco Daily, e a seguito di ispezione interna i poliziotti hanno rinvenuto un motorino modello Piaggio Beverly, assente in banca dati. La Sala operativa ha velocemente rintracciato il proprietario, residente a Porta a Mare, che ha riferito di non essersi accorto del furto avvenuto poco prima. Gli operatori così hanno potuto restituirgli lo scooter, mentre sono in corso gli accertamenti sul titolare del furgone che sarà denunciato per ricettazione.