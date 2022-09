Fermato a bordo di un'auto rubata: sul veicolo ritrovata refurtiva

Nel primo pomeriggio di ieri, la centrale operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione della geolocalizzazione di un’autovettura Ford C-Max, rubata lo scorso 25 settembre a Gragnana (MS), in transito a Pisa sulla SS Aurelia Nord.

Diramata la nota di ricerca, le pattuglie della Squadra Volanti della Questura hanno intercettato il veicolo in via dei Pini, facendone arrestare la marcia.



A bordo dell’auto un 20enne di Carrara, che è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso. Il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale che è stata estesa anche al veicolo. All'interno dell'abitacolo la Polizia ha trovato varia refurtiva tra cui penne, occhiali, cinture in pelle, in parte provenienti anche dal furto nell'abitazione dalla quale era stata rubata la macchina.



Al termine degli accertamenti l’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario, che ha riconosciuto anche parte degli oggetti rubati e che ha ringraziato i poliziotti pisani per l’efficienza dimostrata. Il conducente del veicolo è stato denunciato alla Procura della Repubblica pisana per il reato di ricettazione.