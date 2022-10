Pontedera: ritrovate e riconsegnate ai proprietari due bici di grande valore

I Carabinieri, a seguito della denuncia in stato di libertà di un giovane accusato del furto di due biciclette di ingente valore, hanno individuato i legittimi proprietari e restituito loro la refurtiva. Il fatto era avvenuto a Pontedera, quando i militari, nel corso di attività di polizia giudiziaria hanno scoperto e sequestrato i due mezzi: una bici da corsa marca 'Kouta' ed una mountain bike marca 'Wilier' che il soggetto sosteneva di aver rubato. I Carabinieri, dopo alcuni riscontri, hanno individuato i legittimi proprietari che hanno riconosciuto senza ombra di dubbio le proprie biciclette, sottratte a seguito di furti in abitazione fuori provincia. Alla restituzione della refurtiva, i proprietari hanno ringraziato i militari per il tempestivo intervento.