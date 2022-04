Ritrovati tre scooter rubati in zona Cus

Da una semplice segnalazione al ritrovamento di tre mezzi rubati. Intorno alle 9 di martedì 12 aprile una pattuglia della Squadra volanti è arrivata in piazza Martin Luther King, dove era stato individuato uno scooter in stato di abbandono. Gli agenti, ispezionando il mezzo, hanno riscontrato che era stato rubato a Pisa e hanno immediatamente preso contatti con il proprietario. Arrivato in piazza King, i poliziotti hanno riconsegnato all'uomo il motorino. Proseguendo nella perlustazione della zona, gli agenti hanno trovato altri due scooter, per i quali era stata sporta denuncia per furto. Anche in questi due casi i mezzi sono stati riconsegnati ai proprietari.