Si allontana da casa da solo: ritrovato bambino di 10 anni che si era perso

Solo uno spavento, per fortuna, ma sono stati lunghi i momenti di ansia per una famiglia di Pisa che abita a Mezzogiorno. Tutto è partito nel pomeriggio di ieri, 15 gennaio, quando un donna ha allertato il 112 per la presenza, all'interno della hall del cinema Odeon in Piazza San Paolo all'Orto, di un bambino di poco più di 10 anni, che sembrava in difficoltà. Spaesato e da solo, non rispondeva alle domande della donna, che si è così preoccupata per la sua incolumità ed ha chiamato il numero d'emergenza.

I poliziotti sono così intervenuti sul posto. Gli agenti hanno cercato di instaurate un contatto con il piccolo, che è rimasto sulle sue senza parlare. Per riuscire a farlo sciogliere hanno avuto l'idea di farlo salire a bordo della pantera e lo hanno fatto parlare alla radio. La diffidenza iniziale si è così via via dissolta e i poliziotti sono riusciti a farsi dire nome e cognome. Con il supporto della Sala operativa della Questura è scattato l'incrocio delle informazioni sulle Banche dati, arrivando ad ottenere residenza e generalità dei genitori, numero di telefono compreso.

Il padre è stato così convocato in Questura, dove ha potuto riabbracciare il figlio. Il bambino, secondo quanto ricostruito, aveva approfittato di una momentanea distrazione dei genitori per allontanarsi da casa e percorrere oltre 2 chilometri a piedi, prima di essere ritrovato. Alla fine il piccolo, prima di uscire dagli uffici, ha voluto fare anche una foto ricordo con i suoi 'salvatori' dentro la Sala operativa, con cui aveva in precedenza parlato via radio.