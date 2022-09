Cadavere in un campo: mistero nella zona de I Passi

Si può parlare di mistero. Perché al momento nessuno conosce neppure un dettaglio dei fatti che hanno condotto il cadavere nell'area verde compresa tra via XXIV Maggio e via Giordani. Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato in questo campo incolto, come riporta l'edizione odierna del quotidiano La Nazione, nella mattinata di giovedì 1 settembre. Gli operai della ditta incaricata dal Comitato di quartiere della pulizia dell'area verde, dopo pochi minuti dall'inizio delle operazioni, si sono fermati. Immediata la telefonata alle forze dell'ordine: tra i rovi da rimuovere si intravedeva il teschio di un essere umano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del comando di Pisa, che hanno avviato tutte le procedure del caso per risalire all'identità della persona. I militari, incaricati delle indagini, faranno degli incroci sugli elenchi delle persone scomparse da Pisa e provincia, andando a ritroso nel tempo. In attesa dei risultati degli esami del Dna.