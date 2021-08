Camper rubato ad un turista francese ritrovato a Porta a Lucca

Un camper parcheggiato in modo insolito in via Luigi Russo a Porta a Lucca. E' la segnalazione arrivata alla Questura dalla quale è partita una pattuglia della Squadra Volanti. I poliziotti sul posto hanno accertato che si trattava di un mezzo con targa francese, rubato ad un turista transalpino in visita alla Torre, con furto denunciato lo scorso 30 luglio.

Vista la temporanea irreperibilità del proprietario, il mezzo è stato posto sotto sequestro ed affidato in custodia giudiziale ad un’autorimessa di Pisa, nell'attesa di avvertire il proprietario per venire a recuperarlo.