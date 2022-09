Ricomparso nel comune di Lucca il ciclista disperso sui Monti Pisani

Emergenza rientrata per il ciclista scomparso nella serata di mercoledì 31 agosto sui Monti Pisani di Calci. Dalle 23 circa erano partite le ricerche delle varie squadre di Vigili del Fuoco e volontari di protezione civile, secondo la procedura prevista dalla Prefettura. Sono state impegnate pattuglie a terra, droni e cinofili, con oggi primo settembre attivato anche il sorvolo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco di Cecina.

In mattinata erano stati trovati il casco e la bicicletta dell'uomo, in un'area impervia. Poi nel primo pomeriggio, in località San Lorenzo a Vaccoli nel comune di Lucca, lo sportivo si è presentato spontaneamente presso un'abitazione del posto, distante in linea d'aria circa 300 metri dal sentiero dove è stata trovata la bici. Secondo quanto si apprende le sue condizioni di salute sono buone, nonostante una brutta caduta nella quale è incappato e che quindi sarebbe la motivazione della scomparsa. Poi il tragitto a piedi per raggiungere il primo luogo dove poter chiedere soccorso.