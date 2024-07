Ritrovato a Grosseto il 14enne scomparso di Volterra

"Questa notte ho ricevuto un messaggio dalla Prefettura di Grosseto che mi ha informato del ritrovamento del ragazzo volterrano scomparso nei giorni scorsi da Sinalunga. E' stato un enorme sollievo per tutti". Così stamani, 11 luglio, su Facebook, il sindaco di Volterra Giacomo Santi, che nei giorni scorsi aveva diffuso l'appello della famiglia per ritrovare il giovane scomparso, come riportato anche da 'Chi l'ha visto?'.

Secondo quanto ricostruito al momento, il giovane era diretto alla piscina di Sinalunga per una trasferta sportiva, ma alla struttura non è mai arrivato. Da qui il viaggio in solitaria fino alla città del ritrovamento, decisiva una segnalazione di avvistamento arrivata proprio da lì il 6 luglio. In questi giorni le ricerche sul posto, fino al lieto fine.

"Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che si sono adoperati senza sosta nelle ricerche e un ringraziamento particolare va al sindaco di Grosseto, con il quale siamo rimasti in costante contatto nella giornata di ieri. Un pensiero speciale e un abbraccio affettuoso vanno alla madre del ragazzo, che ha vissuto giorni di grande apprensione", conclude il sindaco.