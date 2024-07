Successo per 'Montecastelli in Festa', la due giorni di Montecastelli Pisano tra natura, cultura e gastronomia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Montecastelli Pisano grazie alla collaborazione delle tre associazioni paesane: La Torre, Il Poggio, Pubblica Assistenza e Polisportiva e con il contributo del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina è stata organizzata una riuscitissima festa paesana. Il paese, con meno di 100 abitanti, riesce sempre ad attirare molti visitatori ogni volta che propone iniziative culturali. La festa è stata di tipo diffuso, tutte le vie del paese sono state coinvolte con molti espositori (artisti ed artigiani di mestieri ormai persi) e street food. La festa è iniziata la mattina di sabato 6 luglio con “un bagno di bosco alla scoperta della natura e alla ricerca del benessere psicofisico” a cura di Letitia Fauconnier per poi proseguire nel pomeriggio con un’esposizione di auto d’epoca del gruppo “Il Leone Ramapante” di Pomarance. Nel pomeriggio presso la ex scuolasi si è svolta una conferenza tenuta dal prof. Rossano Pazzagli, storico, accademico georgofilo e docente all’Università del Molise, nonché direttore della Scuola di Paesaggio “Emilio Sereni” di Reggio Emilia e membro del comitato scientifico del Museo della Civiltà Contadina di Montecastelli. Proprio partendo dall’esperienza del Museo, sarà illustrato il processo storico di formazione del paesaggio, il ruolo dell’agricoltura e il valore che questo assume come bene comune e come patrimonio, che quindi pone il problema della sua tutela e valorizzazione. Terminata la conferenza l’attenzione si è spostata nuovamente alla piazza del Botteghino nella quale è stata data una dimostrazione di volo libero dei rapaci. Per la cena era disponibile sia il Ristorante da Clara (prenotazioni al numero 3534503597) e vari street food posizionatisi per l’occasione in via maggio. La giornata si è chiusa nella piazza del Botteghino con la musica di DJ Piro. La domenica è iniziata con una passeggiata nelle campagne circostanti “tra bosco e Pineta” accompagnati da Pietro e Laura Nella mattina si è tenuto un workshop sull’IGT Montecastelli a cura dell’APV locale, la quale ha organizzato anche uno stand nel quale è stato possibile degustare per tutto il giorno il loro vino. L’IGT Montecastelli, sempre presente alle feste del paese, è ormai diventato un prodotto di eccellenza grazie alle aziende dei comuni di Castelnuovo di Val di Cecina, Pomarance e Volterra che hanno creduto nel progetto avviato molti anni fa dal dott. Marco Marini. Uno dei luoghi coinvolti è stato il Museo della Civiltà Contadina (visite su prenotazione Matteo +39 328 796 6157) al cui interno, nel pomeriggio, è stato organizzato un intrattenimento Musicale con il maestro Davide Dainelli di Volterra. Sempre nel pomeriggio si sono esibiti gli sbandieratori del gruppo storico di Volterra e a seguire l’incontro su l’ “ingegneria del sollazzo”, recupero in chiave moderna di antichi giochi per tutte le età. La conclusione della festa è stata affidata ad Officine Papage che ha organizzato uno spettacolo teatrale sul sagrato della chiesa: “il lutto ti fa bella” di e con Silvia Lemmi. Matteo Amodeo, presidente dell’Associazione La Torre, ringraziato tutti quelli che hanno reso possibile l’organizzazione della festa ed in particolare Philipp Banhoeffer, che grazie alla sua disponibilità di, ha consentito la visita alla Torre medioevale dei Pannocchieschi (visitabile su appuntamento torre@poggiomontecastelli.com), sorvegliata per l’occasione dalla Masnada Buondelmonti, gruppo medioevale in armi. Si ricorda che come ogni anno a Montecastelli si svolgerà il Folk Festival nel mese di luglio è l’incontro di musica e teatro “Il Bosco Incantato” nel mese di agosto,