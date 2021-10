Rivoluzione nel trasporto locale: con Autolinee Toscane si viaggia con la tessera sanitaria

Dal 1 novembre acquistare biglietti e abbonamenti del bus sarà più semplice e accessibile. Con l’arrivo di Autolinee Toscane il sistema di vendita dei titoli di viaggio sarà uguale in tutta la regione, introducendo anche un unico sistema, digitale, con una biglietteria on-line attiva 24 ore su 24. Novità anche per gli abbonati: potranno viaggiare portando con sé solo la propria tessera sanitaria. "La nostra sfida è quella di gestire il subentro - commenta l’Ad di Autolinee Toscane, Jean Luc Laugaa - in modo che gli utenti non siano penalizzati. Abbiamo ereditato una situazione disomogena, con sistemi e abitudini diverse da azienda ad azienda, che noi uniformeremo: stesse modalità e procedure in tutta la regione. Sarà una rivoluzione dolce".

Dal 1 novembre i passeggeri troveranno le stesse linee, stessi bus, stesse fermate, stessi orari e stesse tariffe, ma potranno contare su sistemi più semplici per acquistare tutti i titoli di viaggio tramite sito, sms, rivendite, biglietterie e APP. Da oggi è on-line il sito www.at-bus.it, dove ogni passeggero potrà registrarsi e creare un proprio profilo, condizione necessaria per poter, a partire dal 18 ottobre, acquistare l’abbonamento. Da subito sul sito sarà possibile conoscere tariffe di abbonamenti urbani ed extraurbani e le agevolazioni a cui si ha diritto, e, dal 1 novembre, sarà possibile verificare tratte, orari e fermate. Dal 1 novembre addio a carte e tessere personali. Gli abbonati non dovranno più preoccuparsi di portare con sé l’abbonamento cartaceo, potranno salire sul bus portando con sé unicamente la propria tessera sanitaria. In caso di controllo a bordo sarà sufficiente esibire la propria tessera sanitaria.

TABNET, l’App per comprare biglietti e abbonamenti. Altra novità è l’App (disponibile per IOS e Android) che consente di acquistare, in piena mobilità e autonomia tutte le tipologie di biglietti e abbonamenti (Quest’ultimi se registrati sul sito).

Digitale, ma senza dimenticare nessuno. E' noto che con l’online tutto è più comodo e si potranno evitare spostamenti e file. Tuttavia ci si potrà rivolgere anche alle 35 biglietterie ufficiali, dove si potrà trovare il supporto necessario per registrarsi e acquistare i propri titoli di viaggio. Su at-bus.it sono indicate tutte i luoghi in cui si trovano le biglietterie.

Campagna informativa per tutti i toscani. Queste novità saranno al centro di una campagna informativa, diffusa tramite tutti i media regionali e distribuzione di flyer in punti di maggiore interesse. Inoltre, dall’11 ottobre, presso le biglietterie degli attuali gestori, sarà presente anche uno spazio di Autolinee Toscane per consentire ai passeggeri di registrarsi e avere informazioni.

Cosa succede agli attuali biglietti. Saranno validi fino al 31 ottobre. AT consiglia di usarli prima di quella data, oppure richiedere il rimborso nelle attuali biglietterie.

Per gli abbonati. Chi dovrà rinnovare l’abbonamento alla vigilia del 1 novembre dovrà prima registrarsi sul sito at-bus.it e, a partire dal 18 ottobre, potrà acquistarlo. Per viaggiare poi basterà portare con sé la propria tessera sanitaria. Mentre tutti gli abbonamenti acquistati prima, e con scadenza oltre il 1° novembre, continueranno ad essere validi: è necessario portare con l’abbonamento la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento.