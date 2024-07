A Roan Johnson il premio Città di Cascina 2024

Regista di cinema e tv, sceneggiatore, scrittore, personaggio poliedrico e carico di energie positive. Sarà Roan Johnson, 'patron' della serie 'I Delitti del Barlume' e dietro la macchina da presa di numerosi film e fiction, a ricevere il premio Città di Cascina. Padre londinese, madre lucana, "pisano nell'animo" come ama ripetere lui stesso, è stato scelto dall’associazione Lungofiume e dal Comune di Cascina per l’edizione 2024 che avrà il suo evento clou nel mese di ottobre. Un annuncio che arriva negli stessi giorni In cui la giuria ha iniziato a valutare i primi elaborati che partecipano per il Premio Internazionale Lungofiume (i lavori sono, come sempre, tantissimi). Due riconoscimenti che camminano in parallelo e che rendono merito al talento e alla qualità.

Ma c’è un’altra novità: il Premio di poesia e narrativa Lungofiume quest’anno ha, infatti, aperto le sue porte anche agli autori che vivono all’estero trasformandosi in 'Premio Internazionale Lungofiume'. Per iscriversi c’è ancora tempo fino al prossimo 31 luglio. Un premio che, di edizione in edizione, ha acquistato prestigio anche per il riconoscimento concreto che viene dato ai 22 autori dei lavori finalisti: un premio in denaro, per entrambe le categorie (Poesia e Narrativa), sostegno alla creatività artistica di ogni partecipante, obiettivo dichiarato dei presidenti Massimo Corevi e Marina Pratici.

La serata finale si terrà domenica 20 ottobre alla Pieve di San Casciano a Cascina. La giuria - presieduta da Nazario Pardini, poeta, scrittore, saggista, critico letterario - è composta da Athos Bigongiali, Franco Donatini, Guido Martinelli, Stefano Massetani, Denata Ndreca, Patrizia Stefanelli, Paolo Stefanini, Miriano Vannozzi, Cristiana Vettori. Il tema scelto per quest’anno: 'L’incanto del tempo perfetto'.