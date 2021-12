Incarichi: Rolando Pampaloni è il nuovo amministratore unico di Bagni di Casciana

In occasione dell’ultima assemblea dei soci di Bagni di Casciana è stato nominato quale nuovo amministratore unico, Rolando Pampaloni, che va a sostituire Eduardo Falzone.

Rolando Pampaloni ha ricoperto nella sua carriera importanti ruoli manageriali tra cui quello di direttore generale della CNA di Pisa, ma anche di direttore del personale, area amministrativa e relazioni industriali ed esterne della Richard Ginori 1735, oltre ad essere stato componente di vari consigli di amministrazione e della giunta della CCIAA di Pisa.

“ Do il benvenuto al nuovo amministratore unico di Bagni di Casciana - commenta il sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni - e lo ringrazio per aver accettato questo impegnativo incarico. Pampaloni ha una grande esperienza nella gestione manageriale aziendale, sono sicuro che le sue competenze daranno un contributo sostanziale nella fase di transizione che dovrà attraversare l’azienda”.

“ Auguro buon lavoro a Pampaloni - commenta l’assessore regionale Stefano Ciuoffo - che con l’esperienza maturata in passato potrà dare un utile apporto anche alla società termale che dovrà ritagliarsi il ruolo che le spetta nel settore avendo specificità che altre strutture non hanno. La Regione è a disposizione fin da subito per pianificare e trovare le sinergie necessarie che saranno volano di sviluppo per il Comune di Casciana Terme Lari”.

“ Ringrazio i soci per la fiducia accordatami - dichiara Rolando Pampaloni - sono molto onorato di questo nuovo incarico che mi consente di portare un contributo ad una delle eccellenze del nostro bellissimo territorio. Le Terme di Casciana rivestono un ruolo fondamentale per la cura della persona, per il turismo, per l’economia locale e regionale. Una attività a cui ho sempre guardato con ammirazione e rispetto con potenzialità in crescita, di cui sono orgoglioso di entrare a far parte. Grazie veramente a tutti. Metterò il massimo impegno di cui sono capace".

Pampaloni sarà operativo già da venerdì 3 dicembre, quando farà il suo ingresso per conoscere dipendenti e stabilimento termale.