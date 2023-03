Romano Prodi a Pisa ospite del Forum studentesco della Normale

Il Forum studentesco della Scuola Normale Superiore ha organizzato per lunedì 27 marzo un incontro con Romano Prodi, che si svolgerà a partire dalle ore 11 nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana, in Piazza dei Cavalieri a Pisa. 'L’Italia nell’era globale: affrontare le sfide in Europa' è il titolo dell’intervento che Prodi terrà dopo i saluti istituzionali del Direttore della Normale, professor Luigi Ambrosio. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, oltreché alla comunità accademica, ma sarà possibile collegarsi anche in diretta streaming sul canale YouTube della Scuola Normale.

Si tratta di un’occasione per guardare al passato e comprendere il presente e il futuro dell’Italia all’interno del quadro internazionale europeo. E' previsto un ampio dibattito con il pubblico in sala per discutere le sfide di oggi, ma anche per riflettere sui successi e sulle occasioni mancate del processo di integrazione europea.

Il Forum studentesco è un ciclo di eventi organizzato dagli allievi e dalle allieve della Scuola Normale Superiore per promuovere iniziative culturali e dibattiti sui più disparati temi dell’attualità. L’evento con Romano Prodi è il terzo appuntamento in questo anno accademico, dopo quelli su 'Femminismi: teorie e pratiche' e su 'Pubblica ricerca, profitti privati', che si sono svolti tra gennaio e febbraio.