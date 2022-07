Romina Zanobini è la nuova presidente Valdera Cuoio di Confesercenti Toscana Nord. Ad eleggerla l’assemblea di area convocata dopo le dimissioni di Alessandro Cai a seguito della scelta di candidarsi alle ultime elezioni amministrative. Romina Zanobini è una imprenditrice molto conosciuta che, con la sua famiglia, gestisce diverse attività di pasticceria e ristorazione. "Appena abbiamo ricevuto la disponibilità di Romina a ricoprire questo importante incarico - commenta il presidente Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti - abbiamo sottoposto il nome all’assemblea ricevendo un consenso unanime".

"Stiamo parlando - prosegue - di una importante imprenditrice, da sempre in Confesercenti, e attualmente presidente del Centro Commerciale Naturale di Fornacette e quindi già abituata al confronto con istituzioni e questioni sindacali. A lei un grande in bocca al lupo ed un ringraziamento ad Alessandro Cai per l’ottimo lavoro svolto durante la sua presidenza, lasciata per intraprendere un percorso politico importante con la nomina a vicesindaco di Bientina. La novità della presidenza Valdera Cuoio è stata poi la decisione di eleggere tre vicepresidenti con deleghe specifiche per i vari territori. Parliamo di Futura Cavallini con delega all’Area Valdera, Giacomo Lazzeri Area Cuoio e Valentina Aurilio per Pontedera Città".

Completano il nuovo direttivo Caterina Dal Canto, Luca Sardelli, Federica Salvoni, Eleonora Taddei, Rodolfo Bernardini, Verano Belcari, Angiolino Buccarello, Chiara Bracaloni, Fabrizio Lupi, Giacomo Baldini, Gianluca Giannini, Mirella Gorini, Sandra Malloggi, Simone Romoli e Claudio Del Sarto.