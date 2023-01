Mamme, neonati e il 'rooming in', la posizione dell'Asl : "Pratica consolidata e sicura"

In merito alla discussione in corso a livello nazionale sul 'rooming in', esplosa dopo la tragica morte di un neonato soffocato nel sonno dalla madre nel reparto di ginecologia dell'ospedale 'Pertini' di Roma dello scorso 8 gennaio, il direttore del dipartimento materno infantile dell’Azienda USL Toscana nord ovest Luigi Gagliardi evidenzia che si tratta di una pratica ormai consolidata e sicura, sempre con le dovute attenzioni e precauzioni.

"Il 'rooming in' - spiega il dottor Gagliardi - è la possibilità per la mamma di tenere nella propria camera il bambino, dopo il parto, senza limiti di orario. Il nome inglese potrebbe far pensare a una pratica moderna, ma in realtà viene attuata praticamente da sempre ed è stata riscoperta e valorizzata soprattutto negli ultimi decenni. Oggi è presente in ogni ospedale, sul territorio della nostra Asl ma anche a livello regionale e nazionale, ed è alla base dell’attuale modello organizzativo della Maternità, che prevede la gestione congiunta di madre e bambino".

Gagliardi prosegue: "I numerosi benefici del 'rooming in' sono confermati da vari studi e sono sostenuti dalle principali società scientifiche italiane d’area perinatale. Tra i vantaggi segnalo in particolare che il contatto prolungato subito dopo la nascita favorisce la creazione e il rafforzamento di un legame speciale, profondo e unico, tra la mamma e il neonato. Questa pratica, ormai consolidata nei nostri reparti ospedalieri, si lega anche al corretto avvio dell’allattamento al seno, oltre che alla cura e alla gestione del neonato. Inoltre, rappresenta un fattore di ulteriore sicurezza del neonato che è più protetto da contatti esterni in questa fase iniziale della vita".

"Per quanto riguarda la condizione del co-sleeping (mamma e bambino che dormono nello stesso letto) - puntualizza il direttore - come dicono le società scientifiche, che sono intervenute sulla questione, 'la condivisione del letto fra una madre vigile ed un neonato sano, messo in una posizione di sicurezza, è un fatto naturale, pratico, indiscutibile'. Come in ogni altra situazione legata alla salute e alla gestione del bambino, è però necessaria grande attenzione da parte della madre e degli altri familiari, che devono essere adeguatamente informati, coinvolti e supportati, anche dal punto di vista psicologico".

"E’ del tutto naturale che una mamma - spiega il dottor Gagliardi - dopo il parto possa sentirsi stanchissima, anzi esausta, e possa aver bisogno di aiuto e di sostegno. Il 'rooming in' deve essere vissuto in ogni caso come una scelta libera della mamma e mai come un’imposizione della struttura sanitaria. Non vorrei banalizzare ma è una situazione simile a quando siamo alla guida della nostra auto: se ci accorgiamo che non siamo completamente lucidi, prima di addormentarci, possiamo fermarci un attimo o magari far guidare qualcuno che è al nostro fianco. Alla stessa maniera se una donna ha con sé il proprio piccolo e capisce di essere vicina ad assopirsi può affidare il bambino a un familiare o a un operatore sanitario. Non bisogna mai fare i supereroi".

Gagliardi conclude: "Questa attenzione è richiesta per i primi sei mesi di vita, quindi anche oltre alla permanenza della diade madre-neonato nel punto nascita. Quindi sì a proseguire il 'rooming-in'. La paura è sempre una cattiva consigliera, ma dobbiamo avere consapevolezza e rispetto del momento di fragilità della mamma e del suo bambino". Il nostro personale è ovviamente a disposizione durante il 'rooming-in', in aiuto alle mamme e ai familiari, e anche per fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari, su una tematica oggi molto analizzata e dibattuta anche sugli organi d’informazione e sui social network".