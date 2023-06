Lutto nell'ottica pisana: è morta Rossella Conti

Lutto nel mondo dell'ottica per la scomparsa di Rossella Conti, titolare dell'omonima ottica di Pisa, vinta da una malattia con la quale combatteva da tempo.



“Esprimiamo a nome di tutta l'Associazione, le nostre più sentite condoglianze e ci stringiamo alla famiglia, per la prematura scomparsa della giovane Rossella Conti, da anni dirigente del nostro gruppo di Ottici, apprezzata e stimata professionista - le parole di profondo cordoglio del presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi e del direttore Federico Pieragnoli - Rossella ha fatto parte attivamente e con grande impegno del nostro Gruppo Giovani Imprenditori, l'abbiamo premiata come modello esemplare di impresa femminile nell'anno 2019, con lei abbiamo condiviso iniziative e progetti, alcuni dei quali con finalità sociali. Un esempio per tutti, questa notizia è un colpo al cuore”.

"Esprimo tutto il dolore e l'incredulità del gruppo di Confottici - dichiara con profonda amarezza il presidente Mattia Bellagamba - ci stringiamo alla sua famiglia a cui Rossella era legatissima. Rossella Conti è stata una professionista ed una collega esemplare. Altruista, generosa, mai banale, mai scontata, sempre piena di idee e di proposte, con uno sguardo aperto e in alcun modo ripiegato sul presente, ma dotato di un respiro ampio e rivolto al cambiamento e all'innovazione. Ci mancherà nella maniera più assoluta”.

“Sono sconvolto e sconcertato per questa notizia, posso dire che per me è stato un onore lavorare con lei ai tempi in cui ero presidente degli ottici e lei era appunto la mia vicepresidente. Insieme abbiamo fatto tanti progetti, soprattutto rivolti alle persone meno fortunate, come il progetto dell'occhiale sociale e molti altri. Stento ancora a crederci” il ricordo del presidente dell'area vasta Confcommercio Alessandro Simonelli.