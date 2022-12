Rossella Elisei a capo dell'Associazione italiana tiroide: è la prima volta per una donna

Al congresso nazionale dell’Ait-Associazione italiana della tiroide che si è appena concluso a Salerno Rossella Elisei, professore associato di Endocrinologia all’Università di Pisa e attuale direttore facente funzione dell’Unità operativa di Endocrinologia 2 dell’Aoup, è stata formalmente designata presidente eletto dell’associazione, con decorrenza dell’incarico da dicembre 2023 (per due anni, fino al dicembre 2025). Nel corso del 2023, quindi, in qualità di presidente eletto, affiancherà l’attuale presidente, il professor Marcello Bagnasco di Genova.

Nella storia dell’Ait è la prima volta che una donna assume il ruolo di presidente e questo incarico rappresenta una sfida che la professoressa Elisei ha accolto con grande entusiasmo: “Metterò tutto l’impegno possibile - ha dichiarato - per far crescere l’associazione cercando soprattutto di attrarre giovani con iniziative che siano per loro stimolanti. L’Ait conta circa 300 iscritti sul piano nazionale, è un’associazione scientifica ma anche clinica e gli iscritti dovranno poter trovare sia fonti di ispirazione per la ricerca ma anche risposte ai loro quesiti clinici”.

L’Ait ha inoltre un forte legame con il Cape-Comitato delle associazioni dei pazienti endocrini e la professoressa Elisei punterà a rafforzare sempre di più tale rapporto data la centralità del malato per poter gestire al meglio la diagnosi e la cura di ogni patologia.