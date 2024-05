Cascina: Rosy Bindi incontra gli studenti per parlare di mafia e legalità

Mattina cascinese per l’onorevole Rosy Bindi, che, da presidente del comitato per il centenario della nascita di don Milani, ha incontrato i ragazzi delle scuole per parlare di Costituzione, di lotta alla mafia e dell’impegno di don Milani per i giovani. Percorsi formativi che hanno coinvolto le classi del quinto anno dell’Istituto Pesenti e i giovani studenti della scuola secondaria di primo grado 'Duca D’Aosta' di San Frediano, questi ultimi protagonisti anche di un progetto che ha unito la scuola e PuntoRadio con tanto di diretta dalla sala del Consiglio comunale.

Dopo aver ascoltato l’intervento sulla Costituzione dei ragazzi del Duca D’Aosta, l’onorevole Bindi ha ringraziato i giovani studenti “per l’esposizione e per la proprietà del linguaggio. Siete stati bravi e capaci, non perdete questa caratteristica. Avete fatto un lavoro molto serio e approfondito, segno evidente che questi programmi sono utilissimi perché si imparano tante cose e questa è una dimensione della scuola molto importante: a scuola si va per studiare, bisogna seguire i programmi scolastici, che magari andrebbero aggiornati, però a scuola si va soprattutto per diventare bravi cittadini”. L’onorevole Bindi ha poi allacciato il tema a Don Milani, affrontato anche con gli studenti del Pesenti. “Don Milani diceva che attraverso la scuola dobbiamo diventare bravi medici, ingegneri, operai, ma soprattutto la scuola deve aiutarci a diventare cittadine e cittadini sovrani. Interessarsi di bullismo, legalità, Costituzione, di come si vive nelle nostre comunità, dei problemi di tutti, è un modo per diventare cittadini sovrani. Quando affronterete le scuole superiori, se non vi offrono l’opportunità di approfondire questi temi, chiedetelo esplicitamente perché non tutti i dirigenti, gli insegnanti e le amministrazioni sono disponibili ad aiutarvi a fare questo cammino”.

La chiusura è stata con l’invito a tenere alta la guardia contro le mafie. “Conoscere la mafia è molto importante, perché siete stati a Palermo ma la mafia è anche dalle nostre parti. Non solo a Palermo, Reggio Calabria, Napoli o Foggia: la mafia è ovunque ci siano affari. Se abbiamo vinto la mafia che ha ucciso Falcone, Borsellino e tanti altri, ancora non abbiamo vinto la mafia che inquina la nostra economia e quindi anche la nostra democrazia. La scuola - ha concluso Rosy Bindi - deve aiutare a vivere da persone responsabili: tocca a tutti noi fare la propria parte”.

Nella seconda parte della mattinata, l’onorevole Bindi ha quindi partecipato al convegno 'Il Sentiero della Costituzione', organizzato all’interno del programma della Festa della Toscana e dedicato alla figura e alle opere di Don Lorenzo Milani. Alla Biblioteca Comunale erano presenti le ragazze e i ragazzi delle classi 4A e 5I del Liceo Scientifico e della classe 4H Liceo Scientifico Sportivo. Dopo gli interventi istituzionali dell’amministrazione comunale, ha preso la parola Saulle Panizza, docente di Diritto Costituzionale all’Università di Pisa, con le conclusioni lasciate a Rosy Bindi in qualità di presidente del comitato nazionale per il Centenario della nascita di don Milani.