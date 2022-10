I Rotary Club di Pisa impegnati nella campagna 'End Polio Now': in rosso le Logge dei Banchi

Presentate stamani, in occasione della Giornata mondiale della Polio che si celebra il 24 ottobre, le iniziative dei tre Rotary club pisani impegnati nella campagna 'End Polio Now'. Alla conferenza stampa a Palazzo Gambacorti erano presenti Michele Conti sindaco di Pisa, Giuseppe Petralia presidente del Rotary Club Pisa, Alda Malasoma presidente del Rotary club Pisa Pacinotti, Andrea Maestrelli in rappresentanza del Rotary club Pisa Galilei e Paolo Ghezzi, presidente della Commissione Rotary International del Rotary Club di Pisa. I tre club pisani, impegnati da decenni nel contribuire alla raccolta fondi per il programma internazionale per l'eradicazione della polio, hanno scelto di celebrare insieme la giornata mondiale 'End Polio Now', dando così avvio alle attività di informazione e raccolta fondi che caratterizzeranno i prossimi mesi.

"Ringraziamo l'Amministrazione Comunale - hanno detto i tre presidenti Petralia, Malasoma e Maestrelli - per la disponibilità mostrata nel condividere con i tre club il messaggio solidale di questa giornata. Le Logge dei Banchi colorate di rosso, colore del programma 'End Polio Now', saranno uno strumento efficace richiamare l'attenzione della nostra comunità sugli sforzi ancora necessari per contrastare ogni ripresa di diffusione della poliomelite che, nonostante i significativi risultati ottenuti, rimane una minaccia latente. La pandemia che sta caratterizzando questo nostro periodo storico, ci rende ancora più consapevoli di quanto sia importante uno sforzo comune e condiviso per sconfiggere malattie facilmente trasmissibili e, nel caso della polio, profondamente invasive. Per eradicare la polio, la comunità internazionale dei Rotary agisce da tre decenni con enormi sforzi e così hanno fatto anche i nostri club pisani che, oltre a sostenere progetti di servizio locale, sono costantemente impegnati a dare il proprio contributo anche in questa fondamentale lotta alla malattia".

"Ringrazio i tre Rotary Club di Pisa - ha dichiarato il sindaco Michele Conti - per l’impegno portato avanti in tutti questi anni per debellare questa malattia, ma anche per il valore aggiunto che rappresentano per il nostro territorio. Tengo a ringraziare i tre presidenti dei Club per l’iniziativa di oggi, a cui va tutto il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Pisa: è importante mantenere accesa l’attenzione su questa malattia affinchè sia completamente debellata a livello mondiale e per questo ciascuno può dare il suo contributo, sostenendo le campagne di vaccinazione che il Rotary porta avanti in tutto il mondo".