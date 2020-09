Rotary in vigna – Festa di fine estate Rotary Cascina e Monte Pisano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Venerdì 4 Settembre, nella suggestiva ambientazione delle Cantine Pietro Beconcini di San Miniato, ha avuto luogo la Festa di fine Estate per l’annata 2020-2021 promossa dal Rotary Club Cascina e Monte Pisano, alla quale hanno partecipato numerosi altri club: Rotary Club Pisa, Rotary Club Pisa Pacinotti, Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore, Rotary San Miniato Rotary Club Pontedera, Lions Club Pontedera Vald’Era. La serata è stata oggetto di un service in favore dell’Associazione ASD Acqua Team Nuoto Cuoio, per la quale, grazie alla partecipazione degli oltre 100 presenti, ed agli sponsor GINO AUTO srl CONCESSIONARIO BMW-MINI di Pisa e la stessa AZ. AGRICOLA BECONCINI PIETRO, è stato possibile effettuare una ragguardevole donazione. Tra i presenti meritano una speciale menzione: l’Assistente del governatore per l’area Tirrenica 2 Giacomo Gazzarri, il presidente del Rotary Club Pisa Sandro Sgalippa, Simone Morganti per conto del presidente del Rotary Club Pisa Pacinotti, il presidente del Rotary Club Pontedera Fabio Volpi, il presidente del Rotary Club San Miniato Clara Del Terra, il presidente del Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore Daniele Campani, il presidente del Lions Club Pontedera Vald’Era Monica Mariani; per le autorità la presenza del vicario del questore di Pisa Dott. Giuseppe Simonelli. Nell’ottica del “cambiamento”, tema dell’annata, la serata si è svolta in maniera informale riunendo i sopra citati Club Rotary in una location atipica, come quella di un’azienda vinicola, ma sicuramente in nome dello spirito di amicizia che lega i vari Rotary Club e nello spirito di servizio che li accomuna. Dopo la consueta accoglienza degli ospiti, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie obbligatorie, il presidente Simone Lepori ha aperto la serata con una breve introduzione, presentando i presidenti dei club presenti, gli sponsor dell’evento e le rappresentanze dell’Associazione Nuoto ASD Acqua Team Nuoto Cuoio e il proprietario della azienda vinicola ospitante Leonardo Beconcini. Suonata la campana come di rito, gli ospiti hanno avuto modo di iniziare la cena degustando le prelibatezze del territorio e soprattutto gli ottimi vini della cantina, prediligendo il Tempranillo, in onore della consueta festa che si svolge ormai da tre anni presso queste cantine per promuovere e custodire la conoscenza di questo particolare vitigno spagnolo, il tutto accompagnato da una piacevole e soft musica dal vivo. Chiude la serata il consueto taglio della torta, i saluti, i ringraziamenti e la consegna dei gagliardetti. Ci auguriamo che questa festa possa ripetersi negli anni a venire e che sia stata apprezzata come sforzo volto a riunire i Club dell’area pisana in un sano spirito rotariano. “Il Rotary offre l’opportunità di servire nei modi e negli ambiti in cui ognuno è più propenso. Il potere di un’azione combinata non conosce limiti” - Paul Harris.