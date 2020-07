Rotatoria della Baccanella: sì del Consiglio Comunale, 700mila euro di lavori

Un nuovo e decisivo passo in avanti per la realizzazione della rotatoria tra la S.P. 10 Vecchianese e la S.P. Lungomonte Pisano, in località La Baccanella: "Nella seduta del Consiglio Comunale di Vecchiano, svoltasi venerdì 24 luglio - spiega il sindaco Massimiliano Angori - è stata approvata all’unanimità l’adozione della Variante al Regolamento Urbanistico necessaria per procedere con la realizzazione dell’opera, dopo che il progetto aveva incassato anche l’ok della Soprintendenza Pisana e l’esito positivo della Conferenza dei Servizi Semplificata".

"Si tratta - prosegue il presidente della Provincia - di un intervento atteso da anni dal territorio e dai cittadini di Vecchiano e San Giuliano Terme, finalizzato a una sempre maggiore sicurezza della viabilità, che grazie all’impegno congiunto dei due Comuni e della Provincia di Pisa, ente attuatore del progetto, vedrà presto la luce. L’ente provinciale, nello specifico, è riuscito a reperire, nel corso dello scorso anno, le risorse economiche necessarie per l’avvio delle lavorazioni, che ammontano a circa 700mila euro. Ricordo infine che il progetto della rotatoria, inoltre, nel corso del tempo, è stato obbligatoriamente rivisto e modificato dalla Provincia di Pisa, anche alla luce della componente del rischio idrogeologico idraulico, di cui hanno risentito anche gli strumenti urbanistici, tra cui la stessa legge regionale 65 del 2014; rischio idrogeologico che è una componente determinante per il nostro territorio, ogni qualvolta si va a realizzare un’opera con un impatto significativo, come è appunto anche la Rotatoria della Baccanella".