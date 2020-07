Rotatoria fra via Calcesana e via dei Condotti: allo studio un anello ciclopedonale 

A stretto giro di posta rispetto alle missiva inviata dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, nella quale la stessa Fiab di Pisa chiede un coinvolgimento diretto nella progettazione della rotatoria sulla via Calcesana all'intersezione con via Condotti, per la quale la Provincia di Pisa ha recentemente ottenuto un finanziamento statale, nella giornata di ieri giovedì 30 luglio si è svolta una riunione interna tra ente provinciale e Comune di San Giuliano Terme, destinatari della suddetta lettera, finalizzata ad esaminare la situazione e a rintracciare le soluzioni praticabili per poter accogliere le richieste della Federazione.

"Verosimilmente nel mese di settembre, appena sarà disponibile una cartografia con una bozza progettuale, e compatibilmente con le altre scadenze istituzionali, incontreremo come Provincia di Pisa e come Comune di San Giuliano Terme i rappresentanti della Fiab per condividere gli accorgimenti progettuali necessari a garantire la transitabilità ciclo pedonale in massima sicurezza" affermano il Presidente Massimiliano Angori e il Consigliere Provinciale alla Viabilità e Infrastrutture e sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Riteniamo importante sostenere la mobilità alternativa ai veicoli a motore proseguono - sia per garantire un minor impatto sull'ambiente che ci circonda, sia per poter contribuire al benessere psicofisico dei cittadini con percorsi che, nel momento in cui vengono realizzate opere nuove come questa, finalizzate ad una sempre maggiore sicurezza della viabilità, possano rappresentare contemporaneamente anche una modalità in più per fare attività motoria in sicurezza. Pertanto ci impegneremo a rintracciare tutte le soluzioni possibili praticabili rispetto alla richiesta di Fiab Pisa di fornire un anello ciclopedonale alla nuova rotatoria tra la via Calcesana e via dei Condotti".