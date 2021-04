Rotatoria del Cep: chiusa per lavori la rampa che collega via Livornese a viale D'Annunzio

Modifiche alla viabilità per consentire il termine del cantiere, che si chiuderà non oltre il 21 maggio

Per consentire la seconda parte dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’inizio di viale d’Annunzio, all’incrocio con il Ponte del Cep, via Due Settembre e via Livornese, il Comune ha disposto le seguenti modifiche alla viabilità dal 17 aprile fino al termine dei lavori, comunque non oltre il 21 maggio:

- rampa di collegamento tra via Livornese e viale D’Annunzio: chiusura al traffico veicolare;



Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pisa usa la nostra Partner App gratuita !

- area di intersezione viale D’Annunzio-ponte del Cep-via 2 Settembre: viabilità con circolazione regolata a rotatoria;- apposizione di segnaletica di dare precedenza alle immissioni.