'De Rerum Natura' di Matteo Cecchinato è l'opera abbellirà la nuova rotatoria posta tra via Montale, via per Forcoli, via Gramsci e via Togliatti a Capannoli. Lo scultore padovano ha vinto il concorso d'arte Rotondarte 20.22.

L’idea nasce dalla forma della foglia d’ulivo, pianta tipica del territorio toscano che quindi richiama in sé uno dei tratti distintivi anche dell’area interessata dall’intervento: su questa forma sono state modellate 7 strutture verticali in acciaio che si dispongono in fila, a guisa di cipressi su di una collina, sulla sommità di una calotta nera. La calotta simbolicamente rappresenta l’ambiente iperindustrializzato creato dall’uomo: per questo si è voluto rivestire con un materiale che fosse altamente simbolico, materiale di scarto contemporaneo, vale a dire gomma creata utilizzando pneumatici usati. Tale materiale, oltre al suo significato metaforico (la natura che rinasce sopra quanto costruito dall’uomo), è stato anche scelto per la volontà di utilizzare materiali riciclati che fossero allo stesso tempo duraturi e funzionali all’installazione (lo strato di gomma diventa infatti una resistente protezione contro gli agenti atmosferici). La collocazione della calotta non sarà centrale rispetto alla rotatoria, ma decentrata. Il resto dell’area liberà sarà seminata a prato. Si prevedono lampade da collocarsi alla base delle strutture, per illuminare correttamente l’opera.