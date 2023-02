Arte sulla rotatoria: finalisti a Capannoli per la seconda parte del progetto per l'installazione dell'opera

Il Comune di Capannoli nei mesi scorsi ha promosso l’avviso Rotondarte 20.22 rivolto ad artisti e finalizzato alla realizzazione di un’opera d’arte da collocarsi all’interno della rotatoria posta tra via Montale, via Togliatti, via Gramsci e la strada per Forcoli, porta di accesso a Capannoli per chi proviene dalla SGC FI-PI-LI e quindi dalla Strada Provinciale della Fila.

I dieci artisti selezionati dalla commissione giudicatrice, provenienti da tutta Italia ed alcuni dall’estero, saranno a Capannoli il prossimo fine settimana.

La seconda fase del bando prevede infatti che gli artisti partecipino ad un cantiere d’arte in loco in modo da meglio contestualizzare e migliorare l'idea creativa presentata; il cantiere prevede momenti di ricerca personale, un laboratorio di analisi dei materiali del luogo, lo studio del contesto e visita della rotatoria, incontri con storici, archeologi e artisti del luogo, un laboratorio di riflessione sulle identità del luogo.

Gli artisti finalizzeranno l'idea progettuale dandole forma e realizzeranno il bozzetto dell'opera, da consegnare successivamente nei tempi previsti.

Prenderà avvio quindi la fase della mostra pubblica dei bozzetti dei dieci progetti selezionati ed i progetti saranno valutati dai cittadini per poi procedere alla nomina del vincitore del concorso d’arte e della successiva installazione dell’opera vincitrice del concorso.

Tutte le info relative al concordo d’arte sono disponibili sul sito del Comune nell’apposita sezione Rotondarte 20.22