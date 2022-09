Ruba una bici elettrica di valore in centro a Pisa: sorpreso e arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato di un cittadino tunisino di 42 anni, accusato di aver perpetrato, nella nottata, il furto di una bicicletta elettrica del valore di 1.600 euro. Nello specifico, l'uomo è stato sorpreso e bloccato mentre, in piazza Toniolo, era intento a scassinare il lucchetto di sicurezza del mezzo, rubato in una via del centro poco prima. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha passato il resto della notte in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto stamani.

Nella giornata altri due interventi dei Carabinieri hanno portato all'arresto di due persone. Nel pomeriggio un 51enne è stato sorpreso mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente, eroina, ad una giovane donna. Nel corso della successiva perquisizione sono state trovate in possesso dell'uomo altre 4 dosi di eroina, del peso complessivo di 1,7 grammi, celate nel vano portaoggetti e nel vano sottosella del proprio motociclo, oltre alla somma in contanti di 85 euro, ritenuta provento di attività illecita. L'arrestato, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.

L'ultimo episodio è avvenuto in mattinata, sempre in flagranza di reato. Questa volta a finire in manette è stato un 42enne: l'accusa è di aver rubato presso un noto esercizio commerciale di Corso Italia vestiti per un valore pari a circa 140 euro. L'arrestato, che ha precedenti specifici, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattina odierna.