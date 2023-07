Nella serata di ieri, 27 luglio, una volante della Polizia di Stato, impiegata in un servizio controllo straordinario in zona stazione, ha arrestato un marocchino colto in flagranza del reato mentre rubava una bicicletta. Nello specifico, verso le 22 è arrivata la segnalazione alla Sala Operativa della Questura per il furto: il richiedente ha totato un soggetto tagliare il catenaccio e rompere il blocco di una bici ancorata sul porta pacchi di un minivan, che si è scoperto poi appartenere ad una famiglia austriaca in vacanza a Pisa.

La volante, giunta immediatamente sul posto, è riuscita a bloccare il ladro dopo un inseguimento tra via Corridoni, via Vespucci e via Fratti. Stamattina, a seguito della direttissima, l'arresto era convalidato e il giudice ha applicato al soggetto la misura cautelare di presentazione in Questura tutti i giorni. Il mezzo a due ruote è stato riconsegnato ai turisti, che hanno ringraziato la Polizia con una foto.