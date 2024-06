Ha sfruttato il momento per rubare dall'auto della vittima a maggio, ma ora è arrivata la denuncia. I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, a conclusione degli accertamenti di rito, hanno deferito in stato di libertà una persona per furto aggravato. Secondo quanto si apprende, presso un centro commerciale, l'indagato avrebbe approfittato del momento di distrazione della vittima, intenta a riporre il carrello della spesa, per entrargli velocemente in macchina e portarle via la borsa.