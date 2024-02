Ruba un furgone e scappa, lungo inseguimento in Fi-Pi-Li

Furto inconsueto nel pomeriggio di ieri, 16 febbraio, a Montescudaio. Secondo quanto si apprende, con la notizia che trova spazio nei quotidiani locali, un giovane ha rubato un furgone bianco dell'Asl Toscana nord ovest, con tanto di scritte istituzionali sulla fiancata. I Carabinieri sono stati tempestivamente informati dell'accaduto e si sono dati all'inseguimento, che è durato oltre un'ora, passando per varie località del pisano.

Il fuggitivo è passato da Santa Luce e si è diretto verso Livorno, per poi prendere la Fi-Pi-Li. E' passato quindi lungo il tratto ponderese della superstrada, con gli operatori alle costole. E' uscito a Montopoli. Poi sulla viabilità locale è passato da Castelfranco di Sotto per arrivare a Santa Croce sull'Arno, dove finalmente la corsa è finita: i Carabinieri lo hanno bloccato dopo che ha tentato di entrare in Corso Mazzini, finendo per fermarsi contro le fioriere. A quel punto, dopo circa 50 chilometri, sono scattate le manette.