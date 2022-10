Ruba portafogli e auto al collega con cui dormiva in hotel: scoperto dopo incidente

La telefonata per avere informazioni dell'incidente, ma lui era a letto a dormire. E' partita così la vicenda che ha portato i Carabinieri della Stazione di Peccioli a denunciare in stato di libertà una persona per furto aggravato. L’attività d’indagine è partita da una denuncia presentata dalla vittima che ha raccontato ai militari di essere stato contattato, nel cuore della notte, dalla propria società assicurativa che lo informava di un sinistro che aveva coinvolto il proprio veicolo. Grande lo stupore del proprietario del veicolo: prima di andare a dormire aveva normalmente parcheggiato l’auto presso un hotel dove condivideva la stanza con un collega; solo dopo la telefonata la vittima si è accorta che non solo nel parcheggio non era più presente la propria vettura, ma nella camera non c’erano più nemmeno il collega, le chiavi della macchina e un portafogli contenente 150 euro.

Gli accertamenti condotti dai militari sulla vettura, ritrovata in stato di abbandono e incidentata qualche ora dopo il furto dalla Polizia Locale di Palaia, hanno consentito di contestare il furto al collega del proprietario dell’auto. All’interno della vettura infatti i Carabinieri hanno ritrovato il telefono cellulare e un paio di scarpe dell’uomo denunciato.