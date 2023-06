Due denunce e un arresto è il bilancio delle ultime 24 ore degli interventi dei Carabinieri della Provincia di Pisa. Le manette sono scattate proprio nel capoluogo, a danno di un 41enne accusato di furto aggravato. Nel dettaglio, l'uomo, straniero, è stato sorpreso in flagranza di reato da una pattuglia in servizio ieri sera, 8 giugno, poco dopo aver prelevato da un raccoglitore di solidarietà alcuni capi d'abbigliamento e biancheria. La merce è stata recuperata e restituita al proprietario, mentre il 41enne è stato trattenuto in camera di sicurezza fino al rito direttissimo in Tribunale, svoltosi questa mattina.

Sempre a Pisa è stata denunciata in stato di libertà un 28enne, residente in Valdera, per inottemperanza del divieto di ritorno nel Comune. I Carabinieri hanno notato il sospetto in centro, procedendo al controllo. L'esito delle verifiche ha fatto emergere la misura pendente e fatto scattare il deferimento.

Infine sempre i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 19enne, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di evasione. Il giovane è sottoposto al regime della detenzione domiciliare, ma al momento del controllo dei Carabinieri è risultato assente dalla propria abitazione: è stato in seguito trovato sulla pubblica via, catturato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza.