Rumori molesti da due appartamenti: protagonisti un paio di adolescenti e cittadini asiatici

E' servito l'intervento della Polizia per riportare alla normalità la situazione in due condomini nella notte di sabato 13 febbraio: prima a Cisanello e poi a Oratoio. Gli agenti a Cisanello hanno trovato due adolescenti, in un appartamento, intenti a giocare alla Playstation intorno a mezzanotte e cinquanta. I ragazzi erano ignari di arrecare disturbo ai vicini e non si erano accorti dell'ora tarda. Gli adolescenti e i loro genitori sono stati invitati ad evitare, specie di notte, rumori molesti per gli altri condomini.

Verso l'una e mezzo il secondo intervento è avvenuto in un palazzo situato a Oratoio, dove quattro cittadini asiatici stavano festeggiando con bevande alcoliche, voce alta e musica udibile dall'esterno. Gli agenti hanno identificato i quattro, intimando loro di cessare ogni rumore molesto.