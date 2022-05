Turismo: apre la ruota panoramica in via Pietrasantina

Apre oggi, 21 maggio, al parcheggio di via Pietrasantina, la ruota panoramica. La struttura, alta 20 metri e quindi più piccola di altre ipotesi discusse in passato, non ha avuto bisogno di autorizzazioni particolari. Conta 18 cabine ed è in grado di accogliere anche persone disabili. Rimarrà operativa fino al 19 giugno.

Per un giro si paga 5 euro, 4 euro i bambini sotto il metro e 20. L'annuncio di apertura è per le ore 16. Sono attese in visita le autorità cittadine, con una prossima inaugurazione ufficiale.