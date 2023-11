Ryanair ha annunciato oggi, 16 novembre, il nuovo operativo per l’inverno 2023 a Pisa con 33 rotte, incluse 3 nuove internazionali per Amman, Porto e Tirana, e maggiori frequenze verso 6 destinazioni popolari che comprendono Valencia, Berlino e Praga, offrendo ai clienti/visitatori un'ampia scelta per godersi una meritata vacanza invernale al sole o per viaggi di lavoro, istruzione e ricongiungimento con amici e familiari.

L’operativo invernale di Ryanair comprenderà oltre 270 voli settimanali e supporterà oltre 2800 posti di lavoro, 210 dei quali diretti e la celebrazione di 50 milioni di passeggeri trasportati ad oggi. In questa occasione, compreso il venticinquesimo anniversario, Ryanair ha lanciato una promozione speciale con tariffe a partire da 19.99 euro per viaggi compresi tra novembre 2023 e marzo 2024 disponibili solo sul sito Ryanair.com.

Toscana Aeroporti: "L’annuncio delle 3 nuove rotte invernali verso Amman, Porto e Tirana testimonia ancora una volta il forte commitment di Ryanair sull’aeroporto di Pisa e la stretta collaborazione con Toscana Aeroporti. Il costante ampliamento delle destinazioni, infatti, amplia ulteriormente il network di connessioni della nostra Regione con importanti destinazioni internazionali contribuendo a promuovere il turismo e a facilitare gli scambi culturali ed economici".

Tutte le destinazioni

Amman (nuova)

Porto (nuova)

Tirana (nuova)

Malaga

Alghero

Bari

Brindisi

Budapest

Parigi Beauvais

Cagliari

Catania

Dublino

Eindhoven

Fuerteventura

Gdansk

Barcellona Girona

Cracovia

Gran Canaria

Madrid

Manchester

Malta

Bucharest

Palermo

Lamezia

Siviglia

Tenerife Sth

Trapani

Bruxelles Charleroi

Marrakesh

Valencia

Berlino Brandenburg

Praga

Londra Stansted