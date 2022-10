Ryanair-Pisa, previsto il piano dei voli per l'inverno 2022: nuova tratta per Stoccolma

Ryanair ha lanciato oggi, 27 ottobre, il proprio operativo invernale da/per Pisa con 36 rotte, incluso un nuovo collegamento con Stoccolma, e un aeromobile addizionale basato rispetto all’operativo invernale 2019 pre-covid. Con 7 aeromobili basati (investimento di 700 milioni di dollari). inclusi 3 Boeing 'Gamechanger'. Ryanair offrirà 7 rotte in piú più rispetto all’operativo invernale 2019 e supporterà oltre 3.300 posti di lavoro in loco e il turismo a Pisa. Ryanair opererà 280 voli settimanali per l’inverno 2022.

A Pisa, il Country Manager per l'Italia di Ryanair Mauro Bolla ha dichiarato: "In qualità di compagnia numero uno in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo per l’inverno ’22 su Pisa con 36 rotte, incluso un nuovo collegamento invernale con Stoccolma, offrendo ai cittadini/visitatori di Pisa una scelta ancora più ampia per fantastiche vacanze invernali alle tariffe aeree più basse d'Europa. Con 7 aeromobili basati, uno in più rispetto al pre-Covid (W19), inclusi 3 Boeing737 'Gamechangers' più ecologici, un investimento di 700 milioni di dollari, che supporta oltre 200 piloti e personale di bordo ben pagati, Ryanair continua a offrire più traffico, più crescita e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea per l'Italia. I cittadini/visitatori di Pisa possono ora prenotare la loro meritata vacanza invernale alle tariffe più basse su Ryanair.com a partire da soli 24,99 euro solo andata per viaggi da ottobre ’22 a marzo ’23".

Toscana Aeroporti, ha dichiarato: "Siamo particolarmente soddisfatti che Ryanair, storico partner di Toscana Aeroporti, continui a credere nell’aeroporto di Pisa destinando allo scalo importanti investimenti come testimoniano i 7 aeromobili basati per questo inverno e l’incremento delle destinazioni. Grazie alle 36 rotte annunciate per la stagione invernale, Pisa può vantare un network di collegamenti di assoluto livello, generando un importante impatto positivo sul territorio sia dal punto di vista economico sia di arricchimento socioculturale".