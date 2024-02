Ryanair presenta il programma per l'estate 2024: 5 nuove rotte

La compagnia aerea Ryanair ha annunciato oggi, 28 febbraio, il nuovo operativo su Pisa per l’estate 2024, con oltre 570 voli settimanali su 57 rotte, inclusi 5 nuovi collegamenti per l'estate verso: Kaunas, Porto, Tirana, Oslo-Torp e Zagabria. Per supportare questo operativo record, Ryanair baserà un nuovo aeromobile per l’estate, per un investimento aggiuntivo di 100 milioni di dollari, portando la flotta totale su Pisa a 9 aeromobili.

Per celebrare la programmazione annunciata, Ryanair ha lanciato una promozione valida per 3 giorni con tariffe a partire da 24,99 euro solo su www.ryanair.com.

A Pisa, Jason McGuinness, Chief Commercial Officer di Ryanair, ha dichiarato: "Ryanair continua a garantire più traffico, più posti di lavoro e ad offrire tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea a Pisa e in Italia. Tuttavia, l’addizionale municipale continua a danneggiare la connettività, i posti di lavoro e il turismo, rendendo gli aeroporti italiani non competitivi rispetto ad altre economie europee basate sul turismo come Malta. Ryanair chiede allo Stato italiano di abolire questa tassa comunale/turistica regressiva per stimolare la crescita della capacità e abbassare le tariffe per i propri cittadini e passeggeri. Se il Governo italiano dovesse abolire l’addizionale municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aerei e altri 20 milioni di passeggeri all’anno e oltre 250 nuove rotte".

Roberto Naldi, Amministratore delegato di Toscana Aeroporti: "Da oltre 25 anni, Ryanair gioca un ruolo cruciale nello sviluppo e nella crescita dello scalo di Pisa. Gli annunci delle nuove rotte e l'arrivo di un nuovo aeromobile per la stagione estiva 2024 sottolineano, ancora una volta, l’interesse della compagnia a essere un partner strategico e affidabile e rinforzano la solida partnership con Toscana Aeroporti. Quanto annunciato oggi conferma il crescente impegno di Ryanair verso Pisa e ci spinge a continuare a fornire il miglior servizio possibile e a garantire la massima attrattività e competitività dello scalo anche attraverso il suo sviluppo infrastrutturale".

Il sindaco Michele Conti: "Ryanair continua a investire su Pisa e sulla crescita del nostro aeroporto Galilei che si conferma il principale accesso della Toscana. I tempi difficili del periodo pandemico, che hanno inciso molto anche sul sistema aeroportuale internazionale, sono fortunatamente alle spalle e il nostro scalo è tornato a crescere senza sosta. Il nuovo operativo per l’estate 2024 è una buona notizia per la nostra città e per tutta la Toscana, permettendo a Pisa di essere sempre più collegata con il mondo e di potersi sviluppare sotto il profilo turistico e commerciale con grandi benefici per tutto l’indotto".

Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest: "Il lancio del nuovo programma di voli per l'aeroporto di Pisa rappresenta una notizia estremamente positiva per l'economia della città e, come abbiamo sempre sostenuto, conferma il ruolo di Pisa come 'porta della Toscana'. L'incremento delle rotte non solo genererà un aumento del flusso di turisti questa estate, ma contribuirà anche alla creazione di numerosi posti di lavoro nei settori dell'aviazione, dell'ospitalità e dei servizi. Le nuove rotte e l'aeromobile aggiuntivo basato a Pisa rappresentano infatti un'opportunità non solo per il settore turistico, ma anche per lo sviluppo delle relazioni commerciali, confermando la fiducia nel nostro territorio e la sua capacità di attrarre investimenti".