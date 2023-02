Vicopisano: torna l'appuntamento con il 'Sabato dell'Ambiente'

Sabato 25 febbraio, dalle 9.30, nuovo appuntamento con il 'Sabato dell'Ambiente' a Vicopisano. L'associazione Vico Verde, presieduta da Matteo Goretti, in collaborazione con l'amministrazione e in sinergia con il Consorzio 1 Toscana Nord prosegue, oltre alle settimanali uscite di pulizia del territorio dai rifiuti abbandonati, la sua importante opera di pulizia e di manutenzione dei corsi d'acqua.

Molti, infatti, sono anche i rifiuti, in particolare la plastica, che vengono gettati o finiscono nei rii con un doppio livello di danno. Da una parte, infatti, la plastica può arrivare al mare, inquinare l'ambiente e fare del male a molte specie animali. Dall'altra i rifiuti abbandonati, spesso di grandi dimensioni o, comunque, agglomerandosi, ostruiscono le griglie, i passaggi, compromettendo il passaggio dell'acqua nel suo letto e creando problemi, specialmente quando piove, visto che il territorio del Comune di Vicopisano è stretto tra il Monte Pisano e l'Arno ed è percorso da numerosi corsi d'acqua.

Oltre a recuperare, e smaltire, i rifiuti Vico Verde li monitora attentamente e segnala eventuali criticità in ottica di rischio idraulico e idrogeologico.

"Può partecipare chiunque voglia, c'è bisogno di tutti e di tutte - dice il Presidente Goretti - per dare il proprio contributo alla tutela dell'ambiente, nella sua interezza. Sabato 25 ci incontreremo davanti al Circolo Arci L'Ortaccio alle 9.30. Basta portare un paio di semplici guanti da lavoro, al resto ci pensiamo noi. Per restare informati sulle prossime uscite di Vico Verde è possibile scrivere a vicoverde@hotmail.it".