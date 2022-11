Premio internazionale per Sabina De Rosis e il suo progetto VoICEs 

Giovani cervelli che danno lustro alla ricerca italiana nel mondo. E’ il caso di Sabina De Rosis, ricercatrice in Economia aziendale presso il Laboratorio di Management e Sanità della Scuola Sant’Anna di Pisa impegnata nel settore della salute. Il suo progetto VoICEs (Value of including the children experience for improving their rights during hospitalization), che sfrutta la tecnologia per dar voce a bambini e ragazzi ricoverati, ha vinto ex aequo a Madrid il premio per la miglior comunicazione formato poster al concorso per la 'Miglior iniziativa del paziente 2021-22' al congresso IEXP (Instituto de Experiencia del Paciente).

VoICes è un progetto cofinanziato dalla Commissione europea nel programma Rights, Equality and Citizenship 2014-2020, ed è attualmente in corso. L’idea è quella di utilizzare emoji, immagini colorate e fumettose e un’app per una sorta di 'caccia al tesoro' digitale per aiutare bambini e adolescenti a raccontare la loro esperienza in ospedale. Dando una voce (forte e chiara) a chi oggi non ce l’ha. Ma soprattutto ascoltando. Con l’obiettivo di migliorare in concreto il servizio sanitario e l’esperienza dei giovanissimi con problemi di salute.

A raccontare il progetto è stata pochi mesi fa la stessa De Rosis. "C’era un gap nel modo in cui cerchiamo di raccogliere le indicazioni di bambini e adolescenti. Questo progetto - ha spiegato - nasce proprio per sviluppare uno strumento valido a livello internazionale, che consenta a bambini e adolescenti di fornire il loro punto di vista su un’esperienza delicata come il ricovero, attraverso modalità adeguate alla loro età e alle loro preferenze. Puntiamo a strumenti flessibili e adattabili: se i più piccoli hanno bisogno di un aspetto giocoso, gli adolescenti chiedono qualcosa di più snello".

VoICEs , scritto nel 2020, ha vinto un grant della Commissione europea ed è partito un anno fa. Sono 4 gli ospedali coinvolti (Helsinki, Riga, Rotterdam e Firenze). Umanizzazione, tecnologia e tanta ricerca sono gli ingredienti di questo progetto, che ha attirato attenzione in Europa e si propone di cambiare concretamente, in meglio, la realtà dei piccoli pazienti nel percorso che porta dalla malattia alla guarigione.