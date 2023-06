Sabina Vitarelli è la nuova responsabile interprovinciale di Donne Impresa Pisa Livorno Coldiretti

Sabina Vitarelli è la nuova responsabile interprovinciale di Donne Impresa Pisa Livorno. Imprenditrice e titol are della storica azienda di famiglia Bellavista Insuese Soc. Agr a Collesalvatti e agrichef di Campagna Amica, Vitarelli succede a Sabrina Cortazzo che ha guidato il movimento femminile negli ultimi cinque anni. Vice del movimento sono state nominate la responsabile uscente Sabrina Cortazzo (Vecchiano) e Lidia Bianchi (Campiglia Marittima). Fanno invece parte del consiglio direttivo, oltre alla responsabile e alle due vice, Sonia Giuntini, Robertina Speltra, Rossella Coli, Federica Salvadori, Michela Fortuna e Alice Nocchi.

E’ il risultato dell’assemblea provinciale del movimento femminile di Coldiretti Pisa e Livorno che si è tenuta nell’ufficio zona di via Nenni, a Pisa, alla presenza dei presidenti di Coldiretti Pisa, Fabrizio Filippi e Livorno, Simone Ferri Graziani, del Direttore, Giovanni Duò della coordinatrice di Coldiretti Donne Impresa Pisa Livorno, Alessandra Biso.

L’azienda della Vitarelli è un moderno esempio di multifunzionalità: produzione, ristorazione tipica e turismo rurale. E’ certificata bio e comprende, all’interno dei 700 ettari di proprietà, terreni coltivati, boschi e laghi tra cui di particolare interesse il Parco Regionale 'Oasi della Contessa'. Le principali produzioni sono quelle cerealicola dei 'Grani Antichi' quali Verna, Gentil Rosso, Etrusco e olivicola, perseguite con l’obiettivo di salvaguardare coltivazioni a basso impatto ambientale.

"Sono onorata di questo incarico. Metto a disposizione del comitato e dell’associazione l’esperienza della nostra azienda - spiega la nuova responsabile di Donne Impresa - ho accettato di iniziare questo nuovo percorso consapevole che solo facendo squadra possiamo creare le condizioni per continuare a favorire la crescita e l’evoluzione della nostre imprese e quindi della nostra agricoltura. Davanti a noi abbiamo sfide strategiche come l’adattamento ai cambiamenti climatici e la lotta al cibo sintetico insieme ad impegni importanti che necessitano di partecipazione. Su tutti il progetto didattico sull’alimentazione e la sostenibilità nelle scuole che riproporremo anche il prossimo anno attraverso lezioni in classe e visite in fattoria e la rete di vendita diretta di Campagna Amica che, nella fase più complicata dei rincari dovuti alla guerra, ha evitato che le speculazioni arrivassero sulle tavole dei produttori e dei consumatori. Abbiamo molto lavoro da fare, insieme".