Santa Croce sull'Arno: "Resti di pecora lungo la strada che porta al cimitero"

Sacchi della spazzatura neri con dentro dei resti di animali. E' il ritrovamento che segnala Casapound Pisa, avvenuto a Santa Croce sull'Arno lungo la strada che porta al cimitero. Scrive il gruppo: "Le segnalazioni relative a degrado ed abbandono rifiuti da parte di cittadini esasperati del territorio di Santa Croce non si fermano praticamente mai: la montagna di mobili lasciati in strada in via Cansani o in via Pisacane sono solo alcuni degli ultimi esempi. Ma quello che è stato trovato stamattina vicino al Cimitero di Santa Croce è abominevole: sacchi di immondizia con resti di pecore abbandonati in strada, guarda caso a pochi giorni di distanza dalle celebrazioni della Pasqua islamica. Vogliamo quindi denunciare questo ennesimo scempio al fine di far venire a galla l’assenza e l’incompetenza di un’amministrazione comunale che tollera l’intollerabile".

