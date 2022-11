L’attivista femminista irachena Sahar Salam a Pisa per raccontare la 'Rivolta d'ottobre'

Arriva in Italia per la prima volta, e farà tappa anche a Pisa, l’attivista femminista irachena Sahar Salam, protagonista della 'Rivolta d’Ottobre' (in arabo Tishreen), la straordinaria mobilitazione popolare e giovanile che ha attraversato l’Iraq tra il 2019 e il 2020. Salam sarà accompagnata dalla ong Un Ponte Per, attiva in Iraq da oltre 30 anni.

Nel 2019, migliaia di giovani iracheni scesero in piazza con imponenti manifestazioni rivendicando riforme economiche, fine della corruzione politica, diritto al futuro. Tra le più estese del paese, le mobilitazioni subirono una pesantissima repressione, ma portarono alle dimissioni del governo in carica guidato da Adel Abdul-Mahdi e a nuove elezioni. Oltre 650 furono le vittime di quella stagione politica, che vide il proprio cuore propulsivo in piazza Tahrir a Baghdad, occupata per mesi da giovani attivisti e attiviste.

Oggi le loro testimonianze sono state raccolte in un volume dal titolo 'Iraq. La voce della Rivoluzione', realizzato da Un Ponte Per grazie al sostegno del progetto 'Al Thawra Untha' (La rivoluzione è donna), finanziato dal Ministero degli Esteri dei Paesi Bassi e portato avanti insieme al Centro d’informazione per la ricerca e lo sviluppo iracheno (ICRD).

Il progetto, avviato nel 2021 e che andrà avanti fino al 2025, ha come scopo il sostegno delle donne e delle attiviste irachene, ancora oggi in lotta contro stereotipi di genere e opprimenti norme sociali. Nato in seguito alle mobilitazioni del 2019, l’intervento vuole fornire a gruppi femminili formali e informali di base gli strumenti di lungo periodo per rafforzare la propria partecipazione politica, attraverso laboratori, incontri, scambi, formazioni, campagne pubbliche.

Un Ponte Per accompagnerà quindi Sahar Salam in una serie di incontri con attiviste, associazioni, movimenti e istituzioni italiane, affinché possa testimoniare al pubblico con la sua propria voce la rivoluzionaria stagione di attivismo delle donne irachene, affinché il patrimonio femminista di quelle proteste non venga dimenticato. Negli incontri sarà disponibile il volume 'Iraq. La voce della Rivoluzione'.

Di seguito il calendario degli incontri:

FIRENZE - 11 novembre, ore 11:30-14:00, Giardino dei ciliegi, via dell'Agnolo 5

FIRENZE - 12 novembre, ore 10:00-13:00, Palaffari, piazza Adua 1

PISA - 13 novembre ore 17:00, Casa della Donna, via Angelo Galli Tassi 8

ROMA - 15 novembre, ore 19:00, Libreria Tuba, via del Pigneto 39/a

MILANO - 17 novembre, ore 19:30, LatoB, viale Pasubio 14

ANCONA - 18 novembre, ore 17:30, Museo della città, Via Buoncompagno

BOLOGNA - 19 novembre, ore 18:00, circolo 'Il Casalone', via San donato 149