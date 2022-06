Calci, riapre la sala prove: la gestione affidata a due giovani volontari

Riapre la sala prove musicali del Comune di Calci al primo piano dell’edificio Cardinale Maffi. Oggi il vicesindaco con delega alle Politiche giovanili Valentina Ricotta è andata a trovare Tommaso Ficini ed Elisabetta Bettini, i due volontari calcesani - rispettivamente di 18 e 25 anni - che garantiscono la fruibilità della stanza riservata a gruppi musicali organizzati che, portando da casa i loro strumenti, possono provare e divertirsi coltivando la loro passione per la musica.



Tommaso suona la chitarra classica ed elettrica, Elisabetta canta alternative rock con il suo gruppo 'Two of Spades' e sono pronti ad accogliere i gruppi e musicisti emergenti che avranno voglia di registare, suonare o semplicemente divertirsi all'interno della sala prova che ospita già una batteria.

Ecco che i gruppi musicali o i singoli interessati possono presentare richiesta su apposita modulistica (consultabile nella sezione 'regolamenti' del sito istituzionale del Comune di Calci) e avanzare domanda per usufruire della sala prove recentemente intitolata al Maestro Luigi Cunsolo.



L’accesso alla sala prove è libero e autogestito dai musicisti (necessaria la presenza di almeno un responsabile maggiorenne che si impegni a far rispettare le norme previste dal regolamento) che avranno come punto di riferimento i due volontari che si sono resi disponibili. Una bella e gratuita opportunità per i ragazzi e le ragazze di qualunque età del territorio che potranno suonare i loro inediti all’interno del loro paese e, al tempo stesso, responsabilizzarsi avendo cura di una stanza pensata dai giovani per i giovani.



“La sala prove musicali 'Luigi Cunsolo' di Calci è sempre stata un punto di riferimento anche per i musicisti provenienti dagli altri comuni confinanti. È un progetto pensato dai giovani per i giovani e ci rende molto orgogliosi vederlo nuovamente ripartire”, è il commento del vicesindaco Valentina Ricotta.